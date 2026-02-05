US-Kino darf "Melania"-Doku nicht mehr zeigen

Ein Independent-Kino im US-Bundesstaat Oregon musste die neue Doku über die First Lady Melania Trump aus dem Programm nehmen. Laut einem Medienbericht gab der Betreiber des Kinos an, dass Amazon unglücklich über die Art der Bewerbung für "Melania" gewesen sei. Der US-Konzern hatte für das Filmprojekt 40 Millionen Dollar springen lassen.

Das Kino kündigte die Doku von Regisseur Brett Ratner etwa mit dem Slogan "Um den Feind zu besiegen, muss man ihn kennen" an. Und: "Trägt Melania Prada? Finden Sie es am Freitag heraus!"