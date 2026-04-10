US-Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa ist tot

Der bahnbrechende US-Hip-Hop-Künstler und DJ, Afrika Bambaataa, ist nach Angaben seines ehemaligen Plattenlabels im Alter von 68 Jahren gestorben. "Mit seinem Tod denken wir über seine Beiträge zum Genre und zur breiteren Kultur nach, die bis heute nachwirken", erklärte Tommy Boy Records am Donnerstag (Ortszeit) im Onlinedienst Instagram. Der Rapper war vor allem für seinen Hit "Planet Rock" aus dem Jahr 1982 bekannt.

Das Promi-Portal TMZ berichtete, Bambaataa sei am Donnerstag im US-Staat Pennsylvania an Komplikationen im Zusammenhang mit Krebs gestorben. Bambaataa war als Lance Taylor in Sozialbauten im New Yorker Stadtteil Bronx geboren worden. Er begann seine Musikkarriere mit der Veranstaltung Nachbarschaftspartys. Früh ließ er sich von elektronischer Musik inspirieren. Bambaataa wuchs in einer Zeit in New York auf, die von Bandengewalt geprägt war. 1973 gründete er die Musikgruppe Universal Zulu Nation, die Hip-Hop nutzte, um friedliche Werte zu vermitteln.

Zusammentreffen mit Falco

1984 trafen Bambaataa und Falco in New York zusammen. Bambaataa spielte Falcos Hit „Der Kommissar“ in New Yorker Clubs und nannte ihn den ersten weißen Rapstar. Eine geplante Zusammenarbeit an einem Song namens „Zakadaca“ kam dann aber nicht zustande. In der ORF-Sendung "Okay" sprachen die beiden auch über den damals geäußerten Vorwurf an europäische Rapmusiker, kulturelle Aneignung zu betreiben. Bambaataa wies dies zurück und gestand der europäischen Hip-Hop-Welle eigene Strahlkraft zu.