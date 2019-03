Urheberrecht: Streichung des umstrittensten Artikels steht im Raum

Vor der morgigen Abstimmung zum Urheberrecht herrscht im EU-Parlament auch innerhalb der Delegationen Tauziehen um das Stimmverhalten. Zuletzt sah es danach aus, als würde die Mehrheit für die Reform ordentlich wanken.

Der SPD-Europapolitiker Tiemo Wölken hält es für wahrscheinlich, dass das Europaparlament den umstrittenen Artikel 13 des neuen EU-Urheberrechts am morgigen Dienstag streicht. Wölken verwies am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel auf die europaweiten Proteste am Wochenende und die Tatsache, dass die Abstimmung schon im September knapp ausgegangen sei.

Wenn das Trilog-Ergebnis im Detail wieder aufgemacht wird, dann muss morgen die neue Version eine Mehrheit finden - das ist, hieß es aus Delegationskreisen zum KURIER, aber überaus unwahrscheinlich.

Wie die Österreicher abstimmen

In der ÖVP-Delegation "findet eine intensive Diskussion zu diesem Thema statt", hieß es zum KURIER. Noch am Montagabend wird es eine Fraktionssitzung der EVP geben, bei der das Thema besprochen werden soll.

Die SPÖ-Delegation hingegen wird geschlossen gegen die Reform stimmen, wie am Montag aus SPÖ-nahen Kreisen bekannt wurde. Hauptkritikpunkt ist hier der Artikel, in dem die technologischen Schutzmaßnahmen (vulgo "Uploadfilter") geregelt werden. Die SPE insgesamt soll jedoch zu rund zwei Drittel dafür stimmen.

Die Grünen sind Gegner der Reform, die FPÖ enthielt sich zuletzt.