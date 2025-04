Unter Druck: Chef des US-Museums für afroamerikanische Geschichte geht

Er nennt es " Wiederherstellung der Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte “: Unter diesem Titel verabschiedete US-Präsident Donald Trump am 27. März einen seiner berüchtigten Erlässe, der nichts Geringeres im Sinn hat, als die amerikanische Geschichte umzuschreiben: Die staatlichen Institutionen sollten auf „American greatness“ fokussieren und den Fortschrittsgeist des Landes hervorheben, anstatt sich auf so unbequeme Themen wie Rassismus oder gesellschaftliche Benachteiligung zu stürzen.

Die Smithsonian Institution, die in Washington, D. C. mehrere Museen betreibt, steht explizit im Fadenkreuz dieser verordneten geistigen Reorganisation. Der Erlass nennt das National Museum of African American History and Culture als eine Institution, die dazu beigetragen habe, Werte wie jene der Kernfamilie und des amerikanischen Individualismus als Resultat einer „weißen Kultur“ zu brandmarken, heißt es.