Uffizien verlangen von Deutschland geraubtes Gemälde zurück

Die Uffizien-Gemäldegalerie in Florenz verlangen von Deutschland ein Bild zurück, das nach Angaben des Museums von deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg geraubt wurde.

Das Ölgemälde „Vaso di Fiori“ des holländischen Malers Jan van Huysum (1682-1749) befinde sich bei einer Familie in Deutschland, die es nach all dieser Zeit trotz zahlreicher Anfragen des italienischen Staates immer noch nicht an das Museum zurückgegeben habe, erklärte der deutsche Direktor der Gemäldegalerie und designierte Direktor des Kunsthistorischen Museums in Wien, Eike Schmidt, am Dienstag.