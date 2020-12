"Two Weeks To Live": Kim Noakes ist die Arya Stark der Gegenwart

Das wird aber nicht todernst erzählt, sondern steckt voller Situationskomik. Großartig: Maisie Williams als Kim, die sich zwischenmenschlich wie sozial zwar unbeholfen anstellt, aber stets intelligent und schlagfertig aus der Affäre zieht. Dabei spielt die britische Schauspielerin auch mehrmals selbstironisch auf ihre Rolle in „Game Of Thrones“ an. Wenn man so will, ist Kim die Arya Stark der Gegenwart. Ganz so verbissen wie in Westeros geht sie diesmal aber nicht zu Werke.

"Two Weeks To Live“: Die sechs Folgen à 30 Minuten stehen ab heute, Freitag, via Sky zum Abruf bereit.