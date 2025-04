Twenty One Pilots in Wien: Explosive Show, hingebungsvolle Fans

Bei „Car Radio“ ist es ein Zaubertrick: Joseph, der wie üblich die ersten Songs mit einer Maske gesungen hat, fällt in ein Loch auf der Bühne, steht aber eine Sekunde später auf dem zweiten Rang. Kurz vor der Zugabe lassen die beiden die Menge vor er Bühne Platz auf einem am Boden aufgemalten roten Kreis machen, bringen Instrumente hinein, um dort ihren Hit „Trees“ zu spielen.

Es ist nicht nur diese Nähe der Band zu der „Skeleton Clique“ der Fans, die deren Hingabe an Twenty One Pilots begründet. Es ist auch das mystische Trench-Universum, das Songwriter Joseph mit Konzeptalben rund um den Charakter Blurryface kreiert hat, der in der fiktiven Stadt Dema mit Unterdrückung und psychischen Problemen kämpft. Sich in die Symbolik dieses Universums zu vertiefen, geheime Botschaften aufzuspüren, die Twenty One Pilots nie in Interviews verraten, schweißt sie zusammen, macht die „Skeleton Clique“ zu einer eingeschworenen Truppe, die Show ebenfalls aufwertet.

Songs wie „Stressed Out“, „Ride“ und „Jumpsuit“ werden so zu einem Triumphzug, der alle mitreißen kann – auch die, die nichts über Dema wissen und nur auf ein beeindruckendes Konzerterlebnis aus waren.