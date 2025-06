Turrini-Uraufführung in Perchtoldsdorf: Kunst statt Tod

Der inklusive Pause knapp zweieinhalb Stunden lange Abend ist mindestens so sehr Konzert wie Theater. Die Pianistin und Performerin Clara Frühstück und der Rockmusiker Oliver Welter, bekannt von der Band Naked Lunch, interpretieren Schubert-Lieder, und sie tun dies sehr kompetent. Beide machen aber nicht nur Musik, sondern beteiligen sich auch am Schauspiel.

Atmen

Frühstück spielt ganz wunderbar Klavier, die Melodien atmen und tanzen. Welter hat eine großartige, zwischen ganz hoch und sehr tief wechselnde Gesangsstimme, die Schubert-Lieder bekommen bei ihm eine fast gefährliche Tönung. Außerdem spielt Welter sehr gut Gitarre.

Intendant Alexander Paul Kubelka hat sehr sensibel inszeniert, die Aufführung ist von Ruhe und Kraft geprägt. Man schaut fasziniert zu, wie Schuberts Welt langsam zusammenbricht. Die besondere Stärke dieser Inszenierung: Sie meidet jeden Schubert-Kitsch.

Stephan Bieker ist ein hervorragender Schubert, klein und eher stämmig entspricht er dem Bild, das man von Schubert hat. Als Künstler wird er gefeiert, als Liebender ist er erfolglos. Am Ende bricht er zu seiner letzten und allerletzten Reise auf – es geht zur Sommerfrische und schließlich in den Tod. Die Traurigkeit in seinen Augen berührt zutiefst.

Lenya Gramß spielt mit viel Gefühl und Kompetenz die von Schubert verehrte Josepha von Weisborn. Außerdem singt und tanzt sie ganz ausgezeichnet.