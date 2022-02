Live-Start der Berlinale trotz Corona: „Jeder tötet, was er liebt“

Tatsächlich aber machen sich die pandemischen Zustände auf dem trist anmutenden Potsdamer Platz, dem Zentrum der Berlinale, stark bemerkbar. Knapp weniger als die Hälfte der Journalisten und Journalistinnen sind angereist. Auch die Anzahl der erwarteten Star-Gäste hält sich trotz ausgerolltem roten Teppich stark in Grenzen.

Dankenswerterweise aber vermitteln die Hygienevorschriften des Festivals ein Gefühl von Sicherheit. Es gilt die 2G-plus-Regel; alle 24 Stunden muss man sich gratis in einem Bus vor Ort von freundlichen Mitarbeitern ein Stäbchen in der Nase umdrehen lassen. Wer negativ getestet ist, bekommt ein Bändchen ums Handgelenk geschnallt und kann in die Kinos vordringen. Sitzplätze für die Pressevorführungen, die in mehreren Kinos gleichzeitig stattfinden, werden per Online-System im Schachbrettmuster gebucht. Die Säle sind nur schütter besetzt – und das unbehagliche Gefühl, wie etwa auf dem Filmfestival in Cannes, wo man in einem knallvollen Raum zu sitzen kam, stellt sich nicht ein.