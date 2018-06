"Träum weiter": Das neue Buch von Peter Hackmair

Einige Erkenntnisse aus diesen Gesprächen hat er in seinem neuen, zweiten Buch „Träum weiter“ verarbeitet. Es ist eine Art Lebensratgeber, aber ohne Fingerzeig: „Ich will nicht den Guru spielen, der weiß wie es geht. Ich will einfach zeigen, dass es auch anders funktionieren könnte“, sagt Peter Hackmair, der ein vorbildlicher Träumer ist.

Tipp: Am Donnerstag, den 28. Juni, stellt Peter Hackmair sein neues Buch „Träum weiter“ bei Thalia in der Landstraßer Hauptstraße 2a (1030) vor. Beginn: 19 Uhr.