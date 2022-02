TMW-Chef Aufreiter: „Es wäre frech, noch mehr Platz zu fordern“

KURIER: Wie lief es 2021?

Peter Aufreiter: Wir hatten 206.590 Besucher – um rund 30.000 mehr als 2020. Das ist zwar nur die Hälfte von 2019, aber wir waren viele Wochen geschlossen. Wenn man die Besucherzahl durch die geöffneten Tage dividiert, kommt man auf etwa 800. Und das ist ohne die Schulklassen nicht schlecht. Wir sind aber auch in einer anderen Situation als die Albertina oder das KHM: Bei uns machen die Touristen normalerweise nur 20 Prozent aus. Auffällig ist zudem, dass es um 6 Prozent mehr Besucher aus Wien gab als 2019. Eben weil man nicht so viel oder so oft weggefahren ist. Der August 2021 war sogar der bestbesuchte in der Geschichte des Hauses.

Das heißt: Budgetär geht es dem TMW eigentlich gut.

Ja. Der geringe Einnahmenentfall wurde uns vom Kulturministerium ersetzt. Wir mussten niemanden kündigen, ganz im Gegenteil, der Personalstand ist sogar größer geworden, weil wir viele neue, vor allem drittmittelfinanzierte Projekte haben.

Sie wollen auch Teile der Dauerausstellung umbauen?

Ja. Österreich ist eine der führenden Nationen in der Holzbautechnik. Daher werden wir die Schwerindustrie verkleinern, um uns diesem Thema widmen zu können. Im Bereich der Metallverarbeitung werden wir Platz für die technischen Grundlagen schaffen. Und in den frei werdenden Bereich im Zwischengeschoß kommt eine interaktive Dauerausstellung zum Klimawandel. Sie wird im Sommer 2023 eröffnet.

Das TMW wird damit ja fast zum Zukunftsmuseum ...

Das ist immer der Ansatz: Wir wollen, ausgehend vom historischen Objekt, aktuelle Phänomene erklären. Und ja, wir richten eben einen „Innovation Corner“ ein. In diesem werden in rascher Folge Ideen der Start-ups präsentiert.

Seit Mitte Dezember ist unter dem Titel „Foodprints“ eine Ausstellung über Ernährung zu sehen. Warum gerade im Technischen Museum?

Mit Salatpflanzen auf dem Balkon wird es sich nicht ausgehen, wir brauchen für die Ernährung industrielle Landwirtschaft. Mit dem Begriff schwingt immer etwas Negatives mit. Oft zu Unrecht! Ein Beispiel: Wir präsentieren Drohnen, die spezielle Schädlinge aufspüren und gezielt nur diese bekämpfen. Das ist viel ökologischer, als wenn man das gesamte Feld mit einem Pestizid besprühen würde. Interessant ist auch die Geschichte: Wo viel Getreide angebaut wurde, hat sich die Mühlen-Technik weiterentwickelt, wo es viel Fischfang gab, die Bootstechnik. Also: Technische Entwicklungen sind oft von der Landwirtschaft ausgegangen. Wir beschäftigen uns aber natürlich auch mit nachhaltiger Landwirtschaft.