Blutrünstiger Tierhorror "Primate": Vom wilden Affen gebissen
Ben ist ein süßer Affe, wie er im Buche steht. Nachts schläft er zwar in seinem Käfig, doch tagsüber lebt er als Mitglied einer wohlhabenden Familie auf Hawaii. In ihrem schicken Designerhaus geht Ben genauso ein und aus wie die Töchter und ihre Freunde und Freundinnen. Als sich der Vater auf Lesereise begibt, bleiben die jungen Leute in Partylaune allein zurück.
Was sie nicht wissen: Ben wurde nach einem Biss mit Tollwut angesteckt und verwandelt sich zusehends in ein wild gewordenes Monster. Nur im Swimmingpool sind die Jugendlichen sicher, weil Affen das Wasser scheuen. Ein Teenager nach dem anderen wird vom wilden Affen (tot-)gebissen, sprich: grausam zerfleischt. Hochglanz-Tierhorror als effektvoller Beuschelreißer.
INFO: USA/KAN/AUS/GB 2025. 89 Min. Von Johannes Roberts. Mit Johnny Sequoyah.
