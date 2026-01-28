Blutrünstiger Tierhorror "Primate": Vom wilden Affen gebissen

Ben ist ein süßer Affe, wie er im Buche steht. Nachts schläft er zwar in seinem Käfig, doch tagsüber lebt er als Mitglied einer wohlhabenden Familie auf Hawaii. In ihrem schicken Designerhaus geht Ben genauso ein und aus wie die Töchter und ihre Freunde und Freundinnen. Als sich der Vater auf Lesereise begibt, bleiben die jungen Leute in Partylaune allein zurück.