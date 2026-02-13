"Die Katze auf dem heißen Blechdach" und die Hölle auf Erden

Verstörend sind die Stücke des US-Dramatikers Tennessee Williams auch noch mehr als 70 Jahre nach ihrer Uraufführung, wie „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ im Theater Scala zeigt. Das Stück erlangte in Richard Brooks’ Verfilmung mit Elizabeth Taylor und Paul Newman (1958) sechs Oscar-Nominierungen, Andrea Breth inszenierte es 2004 mit Gert Voss als Big Daddy im Burgtheater.

In der Geschichte einer Großgrundbesitzer-Familie in den Südstaaten ließ Tennessee Williams Verlogenheit, Heuchelei, Gier und Verzweiflung zur Literatur werden: Big Daddy feiert seinen 65. Geburtstag. Dass seine Krebserkrankung ihm nur noch wenige Monate gibt, wird ihm und seiner Frau zunächst verschwiegen. Vergeblich hat sich sein älterer Sohn Gooper (Boris Popovic) um die Gunst des Vaters bemüht. Jetzt will er nur noch dessen Besitz erben.

Aber der Patriarch mag nur Brick, seinen jüngeren Sohn. Doch der ehemalige Footballer und Star-Sportreporter hat sich nach dem Tod seines besten Freundes dem Alkohol verschrieben. Von seiner ansehnlichen Frau Maggie will er nichts mehr wissen. Während sein Bruder bereits dem fünften Kind entgegenblickt, hat Brick nichts vorzuweisen als die Gebrochenheit seiner Existenz.