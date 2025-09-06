"Die letzten Tage der Menschheit" im Burgteater: Krieg der Medien

Karl Kraus ist derzeit rasch bei der Hand, hat der Sprach- und Denkmeister doch treffscharf das vorletzte Mal analysiert, als den Menschen in größtem Rahmen der Verstand verloren ging: Kraus’ Szenen aus der ersten Katastrophe des 20. Jahrhunderts gemahnen, klar, an heute. Und dann halt doch auch wieder nicht, wie das Heranwagen von Salzburger Festspielen und Burgtheater an die „Letzten Tage der Menschheit“ zeigt: Nach der Sommerpremiere auf der Pernerinsel hatte die Inszenierung von Dušan David Pařízek nun Wien-Debüt. Aus dem Mammutwerk schälte man eine Sicht heraus, die am schmalen Grat zur Übersimplifizierung entlangschrammt: Es sind demnach die Medien an allem Schuld gewesen, die jene Tölpel, die in die Kriegskatastrophe hineingetaumelt sind, erst zu dem aufgehusst haben, was sie wurden.

Also wringt die Kriegsreporterin Schalek mit laufender Live-Kamera aus den Österreichern zuerst die bekannten Kriegsphrasen („Serbien muss sterbien“) heraus, später dann, als alles schiefgegangen ist, eine Art Verzweiflungsshow aus dem Schützengraben. Denn Diplomatie und Medien, darf Michael Maertens als deutscher Diplomat Sigmund Schwarz-Gelber gegen Ende sagen, sind jene Künste, die auf der Klaviatur der Menschheit spielen.

Krieg der Klänge Sieben Figuren stehen auf der Bühne, sie erzählen vielerlei: Dass die letzten Tage der Menschheit kein Ponyhof sind, ist dabei klar. Dennoch ist die nervöse Boulevardreporterinnen-Energie und die Lautstärke, die Marie-Luise Stockinger der Schalek über weite Strecken gibt, gar sehr hochtourig.

