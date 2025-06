"Best Exotic Marigold Hotel" auf der Rosenburg: Indisches Flair und britischer Humor

Den Begriff „Sommertheater“ verbinden viele mit seichter Unterhaltung. Doch burleske Schenkelklopfer-Gaudi ist nichts für Intendantin Nina Blum. Seit zehn Jahren sucht sie für ihre „Sommernachtskomödie“ auf der Rosenburg im niederösterreichischen Waldviertel Stoffe mit Tiefgang aus. Für die zehnte Ausgabe ließ sie von Regisseur Marcus Ganser eine feinsinnige, britische Komödie auf die Rundbühne ihres Zelts bringen.

Deborah Moggachs Bestseller „Best Exotic Marigold Hotel“, 2012 mit Stars wie Judi Dench, Maggie Smith und Dev Patel verfilmt, erzählt von Briten, die gezwungenermaßen in der ehemaligen Kolonie Indien ihren Ruhestand genießen wollen. Denn für einen angemessenen Lebensstandard in Großbritannien fehlt ihnen das nötige Geld. Also auf nach Jaipur! Dort lockt ein Hotel mit allem, was man sich nicht einmal erträumen kann. Doch die Realität sieht anders aus. Der Wasserhahn tropft, Kakerlaken sind hartnäckige Zimmergenossen, Telefon und Internetzugang funktionieren nicht.