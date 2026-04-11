Theater an der Wien: Furioser Koloraturen-Marathon mit Bollywood-Flair

Jede einzelne Stimme beglückt, das Orchester reißt mit, das Geschehen auf der Bühne lässt einen aus dem Staunen nicht herauskommen. Und das fast fünf Stunden lang. Das klingt wie eine Wunschvorstellung für einen Opernabend. Doch einen solchen gibt es wirklich. Max Emanuel Cencic hat ihn mit „Alessandro nell’Indie“ von Leonardo Vinci realisiert.

Zuerst 2022 bei seinem Festival Bayreuth Baroque in der Richard-Wagner-Stadt und derzeit am Theater an der Wien. Dieser Produktion merkt man an, dass hier ein Künstler Hand angelegt hat, der die Musik von innen versteht. Cencic, viel gefragter Countertenor und Opernregisseur und Gründer des Bayreuther Barockfestivals, hat eine Gabe, starke Werke der Versenkung zu entreißen und diese glänzend zu besetzen.

Vor mehr als zehn Jahren erkannte er das Potenzial von Leonardo Vincis Kompositionen. Eine davon ist dessen Vertonung von Pietro Metastasios Libretto über den Indienfeldzug von Alexander dem Großen für den Karneval in Rom anno 1730. Es geht um Liebe, Intrigen, Eifersucht, ein bisschen Heldentum, ein bisschen Krieg und einen Herrscher, der sich gern selbst in Szene setzt.

Gespielt wird alles von Männern, denn Frauen durften per päpstlichem Dekret auf keiner öffentlichen Bühne auftreten. Daran hält sich Cencic. Er setzt auf Opulenz, prachtvolle Kostüme (Giuseppe Palella) mit indischem Touch und britisch-historisierendem Bridgerton-Flair und eine immense Liebe zum Detail. Die Handlung zeigt er als Spiel im Spiel des extravaganten George IV. von England, der sich im indischen Pavillon von Brighton (Bühne: Domenico Franci) als Herrscher von Makedonie in Szene setzt. Geritten wird auf dreirädrigen goldenen Dromedaren, Alexander thront auf einem Pferd. Mit Sumon Rudra, dem Leiter einer Bollywood-Tanzschule in Athen ersann Cencic die präzise auf Musik und Gesang abgestimmte Choreografie.