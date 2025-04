Wir wollen gerne glauben, dass alle Menschen gleiche Chancen haben. Das fühlt sich gut an. Und es dämpft vielleicht das eigene schlechte Gewissen, wenn einem klar wird, dass man einfach Glück gehabt hat.

In Wahrheit entscheidet natürlich die Herkunft mit. Menschen aus Akademiker-Haushalten werden wesentlich öfter selbst Akademiker. Man spricht vom Bildungstrichter. Und viele Bildungsaufsteiger müssen schmerzhaft feststellen, wie ihre alte und neue Welt aufeinanderprallen.

„aufstiegskörper. ein fühlversuch“ von Lena Riemer befasst sich mit diesen Fragen. Das Stück entstand bei einem Autor*innenlabor der Wiener Wortstaetten, das Theater am Werk war dabei Partner. Dass der Text nun in der Spielstätte am Petersplatz uraufgeführt wurde, hat also einige Logik.

In verschiedenen kurzen Szenen, Fragmente genannt, werden die typischen Situationen durchgespielt, mit denen Aufsteiger zu kämpfen haben. Uneinsichtige Chefs, überforderte Eltern, Beschäftigungen weit unterhalb der Qualifikation.