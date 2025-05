Theater-Akzent: Der Allmächtige will Schluss machen

Gott zu sein ist, wie man in Wien sagen würde, keine gute Hacke. Man ist ganz alleine, man ist für alles verantwortlich, und dann benehmen sich die werten Geschöpfe auch wie die Deppen. Kein Wunder, dass Gott eines Tages das Bedürfnis verspürt, sich auf die Couch einer Psychotherapeutin zu legen oder zu setzen.

Das ist die - großartige und originelle - Ausgangssituation des Stückes "Oh mein Gott", das im Theater Akzent Premiere hatte.

Autorin dieses erstklassig gebauten "well made play" ist die Israeli Anat Gov. Sie wurde 1953 in Tiberias geboren und arbeitete als Drehbuchautorin für Comedy- und Satire-Sendungen im Fernsehen. 1991 begann sie mit viel Erfolg Stücke zu schreiben, außerdem arbeitete sie als Zeitungskolumnistin. 2012 starb sie an Krebs.