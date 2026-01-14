Sidney Sweeney in "The Housemaid - Wenn sie wüsste": Der rattenscharfe Engel

Eigentlich ist Regisseur Paul Feig berühmt für seine Komödien, von denen „Brautalarm“ mittlerweile zu den Klassikern des Genres zählt. Insofern braucht es nicht weiter zu verwundern, dass sein unschlagbarer Humor auch das Material eines düsteren Psychothrillers durchtränkt. Wenn Paul Feig also einen „Domestic Noir“-Bestseller wie „Wenn sie wüsste“ von Freida McFadden verfilmt, dann ist das Ergebnis in erster Linie unglaublich unterhaltsam. Mit spürbarem Gusto melkt er alle Klischees, die flotte Unterhaltungsliteratur so zu bieten hat, und lässt sie in die Nähe der Satire kippen. Dabei hält er das Spannungsseil straff gespannt und fesselt mit prickelndem Suspense sein Publikum an den Sessel.

Soap-Opera

Millie (Sidney Sweeney) wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und benötigt dringend einen Job. Sie stellt sich bei einer reichen Frau namens Nina (Amanda Seyfried) vor, die mit Mann und Tochter in einem jener opulenten Häuser lebt, wie man sie nur in Soap-Operas findet. Hastig drückt sich Millie noch eine Brille auf die Nase, um eine Spur respektvoller zu wirken. Das Einstellungsgespräch verläuft gut, Millie wird als Haushälterin engagiert und bezieht ein Zimmer in der Dachkammer.

Nina – immer ganz in properes weiß gekleidet – ist anfänglich supersüß, erweist sich aber als zunehmend instabil. In regelmäßigen Auszuckern verwüstet sie die Zimmereinrichtungen, beschimpft Millie und bricht heulend zusammen.

Ihr Ehemann zeigt sich dabei als Mustergatte an liebevoller Geduld und lässt die Ausbrüche seiner Frau stoisch über sich ergehen. Meist tritt er im knappen Feinripp auf, der einen prächtigen Ausblick auf seine glänzenden Muskeln freigibt, und begeistert die reichen Nachbarinnen. Bei ihnen heißt er nur „der rattenscharfe Engel Andrew“.