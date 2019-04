"The Fire Next Time": Freiheit ohne Gleichberechtigung

In seinem 1963 erschienenen Buch "The Fire Next Time" thematisierte der afroamerikanische Schriftsteller und Bürgerrechtsaktivist James Baldwin (1924–1987) den „Albtraum der Rassenfrage“ in den USA und die Wut in den Gettos der US-Großstädte auf so bestechende, kunstvolle und eindringliche Weise, dass er damit weltweit Gehör fand. Bis heute, denn Baldwins poetische, kluge, niemals Hass schürenden Texte, haben (leider) kein Ablaufdatum.

Baldwin rief darin dazu auf, dem rassistischen Albtraum, der die Weißen ebenso plage wie die Schwarzen, gemeinsam ein Ende zu setzen. Ein Ruf, der heute wieder sein ganzes provokatives Potenzial entlädt: "Die Welt ist nicht länger weiß, und sie wird nie mehr weiß sein." Hass sollte man mit Würde, Stolz und Menschlichkeit begegnen. Denn Hass mit Hass zu bekämpfen, führt zu nichts.