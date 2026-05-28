"The Boroughs" auf Netflix: „Stranger Things“ für Senioren

Eine Stadt nur für Senioren mitten in der Wüste – was kann da schon schiefgehen? Einiges, zumal die Netflix-Serie „The Boroughs“ von den Duffer-Brüdern produziert worden ist, die ja in „Stranger Things“ sogar Kinder in den Kampf gegen Monster geschickt haben.

Sam (Alfred Molina) wird von seiner Tochter nach dem Tod seiner Frau in ebendieser Residenz für Pensionisten abgeliefert. Der fundamental abgeneigte Oldie stellt bald fest, dass es auch abseits seines Grundgrants noch Gründe gibt, warum er hier nicht sein sollte. Spinnenartige Ungeheuer zum Beispiel.