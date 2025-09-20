Konzertfilm oder Doku? Taylor Swift kommt erneut ins Kino

Superstar Taylor Swift bringt eine Release-Party für ihr neues Album in die Kinos.

Wie die Sängerin bei Instagram mitteilte, werde es nur dort und nur vom 3. bis 5. Oktober unter anderem die "exklusive Weltpremiere des Musikvideos" zur neuen Single "The Fate of Ophelia" zu sehen geben. Außerdem werde bisher unveröffentlichtes Backstage-Videomaterial, Erklärungen zur Inspiration für das Album und Lyric-Videos zu den weiteren Songs auf "The Life of a Showgirl" gezeigt.

"Sieht so aus, als wäre es Zeit, das Eras-Tour-Outfit oder den orangefarbenen Cardigan abzustauben", schreibt Taylor weiter auf Instagram. "Tanzen ist optional, aber ausdrücklich erwünscht." Orange ist die Themenfarbe des Albums. Ob die Release-Partys auch in europäischen Kinos veranstaltet werden, war vorerst nicht bekannt.