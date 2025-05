"Tannhäuser"-Regisseurin: "Wir müssen dazu verführen, zu denken“

Wagner und Wien, das ist eine wechselvolle Geschichte. Deren nächstes Kapitel schreibt Lydia Steier : Die US-Regisseurin mit Wiener Wurzeln inszeniert "Tannhäuser“ . Premiere an der Wiener Staatsoper ist am Donnerstag.

KURIER: Mit „Es geht um nichts weniger als um die Liebe“ preist die Staatsoper den „Tannhäuser“ an. An zynischen Tagen könnte man sagen: Es geht doch da nur wieder um den Mann, der an sich selbst leidet, und irgendwie sind die Frauen schuld.

Lydia Steier: Es ist so vielschichtig. Es geht um die Liebe, aber nicht nur. Sie ist Zündstoff für Kunst und Kultur. Auch das Männerleid ist natürlich ein Teil davon. Und es geht um die Unmöglichkeit, dass Begehren in einer korrekten Gesellschaft existiert, die Unmöglichkeit, ein authentisches Leben in einer Gesellschaft zu führen, die keine Veränderung im Charakter oder auch der Begierde erlaubt. In dieser Hinsicht ist das Stück sehr zeitgemäß. Besonders jetzt, da wir ein starkes Zurückschnalzen zu einer viel konservativeren Sicht von Moral, Lebensstil und Geschmack erleben. Man muss zeigen, wie gefährlich Begierde für eine Gesellschaft sein kann.

Das hat Wagner ja selbst am besten gewusst: Er hat sich seinen Begierden hingegeben und gleichzeitig Vorbehalte gehabt.

Er war sein ganzes Leben von seiner eigenen Begierde verängstigt.

Ausgelebt hat er sie aber schon – er hat auch seinen Freunden die Frauen ausgespannt...

Ja, aber wenn man seine Schriften liest, fragt man sich, wie viel sexuellen Kontakt die dann wirklich hatten, oder ob sie nicht einfach zusammengesessen sind und einander Gedichte vorlasen. Der Größenwahn war gewaltig bei Herrn Wagner.