Der nunmehrige Staatsoperndirektor Bogdan Rošćić hat ebenfalls "Tannhäuser" an das Ende seiner Intendanz gesetzt, als er seine ersten fünf Jahre plante. Ist offenbar eine Art Mutprobe und gleichermaßen ein Höhepunkt, sich an diesem komplexen Werk abzuarbeiten. Rošćić wurde in der Zwischenzeit in seinem Amt verlängert, sein Musikdirektor Philippe Jordan scheidet nach dieser Premiere aus, was sehr schade ist. Er dirigiert auch dieses Werk fabelhaft, wurde vom Publikum mit viel Applaus und auch mit Rosen bedacht, ein einsamer Buhrufer verstummte im Verlauf des Abends.

Lydia Steier versetzt die Büßergeschichte vom Venusberg, der Wartburg und Rom ins Theater. Im Kopf hatte das Enkelkind eines von den Nazis vertriebenen Wieners, so erzählte sie, das Ronacher von vor der Zeit der Katastrophe. Der erste Aufzug, also der Venusburg, spielt auf der Bühne - Steier zeigt eine phänomenale Varieté-Show mit opulenter Ausstattung, viel nackter Haut, Tänzern in exzellenter Choreografie und Diversität. Ein Travestie-Spektakel, dem Tannhäuser verfällt. Die Jägerszene zum Abschluß des ersten Aktes spielt konsequenterweise vor dem Vorhang, weil ja Tannhäuser um Dispens von Venus bittet.

Der zweite Aufzug ist im Zuschauerraum des Theaters angesiedelt, mit Tischen wie in alten Cabarets. Beim Sängerwettstreit tragen die Protagonisten historische Kostüme, inspiriert von einer "Tannhäuser"-Aufführung 1938. Da sieht man, wie lächerlich das auch gewesen sein muss, Steier findet aber die Balance zwischen Humor und ernsthaften Zitaten aus der Aufführungsgeschichte. Tannhäuser sieht im Publikum immer wieder Figuren aus dem Venusberg, gespenstisch wie bei E. T. A. Hoffmann, einer der Vorlagen für Wagner. Da kontrastiert Steier erstmals die Künstlerwelt der Bühne mit dem Spießertum, das es in der Gesellschaft damals wie heute gab/gibt. Wo ihre Sympathien liegen, ist klar - ähnlich wie bei der "Tannhäuser"-Produktion von Tobias Kratzer in Bayreuth mit einer Dragqueen, die zuletzt für Furore gesorgt hatte.

Der dritte Aufzug spielt auf der Hinterbühne, und man sieht, was sich im Gemeinen alles tut. Etwa dass Wolfram und Elisabeth eine unerfüllte Liebschaft pflegen - sie küsst ihn leidenschaftlich, was erklärt, wieso er anschließend Wagners schönstes Lied, jenes an den Abendstern, singen kann. Und Wolfram ist, zumindest in seiner Phantasie, auch im Lippenaustausch mit Tannhäuser, bewundert ihn also dafür, dass er seine Bedürfnisse auszuleben wagt, Liebe mit allen Geschlechtern ist möglich. Das Theater hat sich in der Gesellschaft und in den Köpfen der Menschen breit gemacht - und es ist nicht mehr wegzudenken.

Ein besonders schöner Ansatz der Regisseurin, der auch durch die Personenführung, eine große Musikalität und Wertschätzung für das Libretto zum Gesamterfolg wird. Dass Steier "Tannhäuser" inhaltlich und optisch in die Nähe der "Meistersinger" rückt, macht ebenfalls Sinn. Noch wird gebuht, vielleicht ist diese Produktion aber bald schon Kult.

Vielleicht im Herbst dann bei der Wiederaufnahme, die leider nicht mehr von Jordan dirigiert wird. Wegen des Zerwürfnisses mit dem Operndirektor wurde der Dirigent nach seinem Ausscheiden im Juni für keine weiteren Auftritte engagiert, was aus Besuchersicht nur schwer nachvollziehbar ist. Jordan dirigiert "Tannhäuser" mit enormer Präzision, feiner Nuancierung in den Tempi, in keinem Moment vordergründig romantisch. Die Effekte ergeben sich aus großer Dramatik, aus lyrischer Zartheit und erzählerischer Kraft. Das farbenprächtig aufspielende Staatsopernorchester macht wunderbar mit und sorgt für schöne Klangerlebnisse. Musik und Regie bilden eine interpretatorische Einheit bei dieser Hommage an das Theater.