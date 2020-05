"América" - Das Wiener Gratisbuch ist da

Der Start der Wiener Gratisbuchaktion "Eine Stadt. Ein Buch" war ein voller Erfolg. In der Hauptbücherei am Wiener Gürtel standen am Dienstag zahlreiche Menschen Schlange, um an den Roman "América" von T. C. Boyle heranzukommen. Verteilt werden heuer 100.000 Exemplare des Romans. Jene, die zum Auftakt ein Buch ergatterten, konnten es sich auch gleich signieren lassen.

Denn T. C. Boyle war höchstpersönlich gekommen, um gemeinsam mit Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ) die Aktion zu eröffnen. "Willkommen meine Damen und Herren", begrüßte der Starautor die anwesenden Fans in durchaus einwandfreiem Deutsch. Es freue ihn sehr, das Lesen zu promoten. Schön sei es auch, dass viele Menschen zur gleichen Zeit das selbe Buch lesen würden, betonte Boyle (in seiner Muttersprache Englisch). Und egal, ob sie es mögen oder nicht, sie würden zumindest darüber diskutieren.

Thomas Coraghessan Boyle hat inzwischen 14 Romane sowie zahlreiche Kurzgeschichtenbände veröffentlicht. Erst unmittelbar vor seiner Abreise aus Wien konnte er seinen jüngsten Roman („The Harder They Come“) abschließen, wie er heute berichtete. Auf die Frage, warum er so viel schreibe, versicherte er: "Es ist ein psychiatrisches Problem. Ich muss die ganze Zeit arbeiten."