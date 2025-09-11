Nach ihrer ausverkauften Stadiontour in Nordamerika im Sommer diesen Jahres sowie der ebenfalls ausverkauften Stadiontour durch Lateinamerika, kündigen die Rock-Ikonen System Of A Down für 2026 ihre Live-Rückkehr nach Europa an. Als Vorbands mit von der Partie sind Queens Of The Stone Age und Acid Bath.

System Of A Down: Konzerte in Europa Das Quartett, gegründet Ende der 90er in Los Angeles, gehört noch immer zu den meistgehörten Rock-/Alternative-Bands weltweit. Auf Spotify verzeichnen System Of A Down 23 Millionen Hörende pro Monat. Produziert von Live Nation, startet die Tour 2026 von Daron Malakian (Gitarre, Gesang), Serj Tankian (Gesang, Keyboard), Shavo Odadjian (Bass) und John Dolmayan (Schlagzeug) am 29. Juni in Stockholm, Schweden. Weitere Shows folgen im Stade de France in Paris sowie im Tottenham Hotspur Stadium in London. Auch finden Auftritte in Deutschland, Italien und Polen statt. "In Kürze werden System Of A Down noch ein ganz besonderes Konzert im Rahmen dieser Tour ankündigen, weitere Informationen folgen" heißt es noch vom Veranstalter.