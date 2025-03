Es hatte einen gewissen Charme, dass der gebürtige Tscheche zwei Werke von Mozart ausgewählt hat, die mit Tschechien zusammenhängen. Den Auftakt gab er mit der Konzertarie „Bella mia fiamma, addio! Resta, o cara“, KV 528. Hera Hyesang Park schöpfte dabei aus dem Vollen ihrer expressiven Sopranstimme, setzte auf Dramatik, betörte in den Höhen. Popelka bereitete ihr mit den Symphonikern einen komfortablen Klangteppich.

Bei der Symphonie in D-Dur, KV 504, die „Prager Symphonie“ genannt, setzte er auf Vollklang und scheute zu Beginn vor einer gewissen Schwere nicht zurück. Durch weite Passagen führte er so, als wäre diese Symphonie mit dem Titel des Finalsatzes des Folgewerks, Mahlers „Vierter“ in G-Dur, überschrieben. Der heißt „sehr behaglich“. Damit war dann bei Mahler Schluss.