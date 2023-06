Richtig gezählt: Petr Popelka wird Chefdirigent der Symphoniker

„Etwas Einmaliges“

Laut Jan Nast, dem Intendanten, sei es den Symphonikern wichtig gewesen, sich für die Entscheidung genügend Zeit zu nehmen: „Bei der Auswahl ging es weniger um Namen, als um die Kunst und die Möglichkeit, gemeinsame Visionen zu verwirklichen.“ Die Aufführung von Gustav Mahlers erster Symphonie mit Petr Popelka sei für viele Musikerinnen und Musiker – „und auch für mich persönlich“ – denkwürdig gewesen: „Plötzlich haben wir alle gespürt, dass etwas Einmaliges in der Luft lag.“

Popelka, 1986 in Prag geboren, werde bereits in der Saison 2023/’24 zahlreiche Dirigate übernehmen, sein Amt offiziell aber erst im Herbst 2024 für vorerst fünf Jahre antreten. Der Kontrabassist, ausgebildet in Freiburg, spielte in der Sächsischen Staatskapelle Dresden, bevor er ans Pult wechselte. Der Tscheche ist Chefdirigent der Rundfunkorchester in Norwegen (diese Tätigkeit läuft aus) und Prag. Zudem komponiert er – „aus Leidenschaft“.

Schon als Jugendlicher sei er regelmäßig mit seinen Eltern nach Wien gefahren, um die besten Orchester der Welt zu hören: „Die Symphoniker sind für mich die musikalische Verkörperung Wiens, ein Orchester, das den Geist der Stadt aufspürt und abbildet, ein Ensemble mit großer Tradition, vor allen Dingen aber ein Orchester, das stets modernen Pioniergeist verkörpert hat.“