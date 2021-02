Svenja Deiningers ungesehenes Meisterwerk

„Ich finde es sehr wichtig, dass eine Ausstellung live vor Ort gesehen werden kann“, sagt Svenja Deininger. „Und ich glaube, dass die Lust darauf sehr groß ist.“

Das Werk der Wiener Malerin, die beim Telefonat in ihrem Atelier in Mailand sitzt, ist vielleicht noch mehr auf ein direktes Erleben hin angelegt als das vieler Kollegen. Acht bis zehn Monate, sagt Deininger, arbeite sie an der Vorbereitung einer Einzelausstellung. Ihre Bilder – teils abstrakte Werke, teils solche mit erkennbaren Motiven, in großen wie in kleinen Formaten – malt sie dabei stets im Hinblick auf das Gesamtbild in einem spezifischen Raum.