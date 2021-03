Sven Regener: Endlich auf der Trompete austoben

Hat man Berührungsängste oder Angst davor, von der Jazz-Polizei abgestraft zu werden?

Ich glaube, dass es diese Jazz-Polizei gar nicht gibt. Ich habe zumindest noch keinen Strafzettel bekommen (lacht). Man sollte sich, was die Kunst betrifft, auch nichts verbieten lassen. Auch wenn wir eigentlich aus der Rock- oder Folk-Rock-Ecke kommen, können wir trotzdem Jazz machen, so wie umgekehrt ja auch Miles Davis „Time After Time“ von Cindy Lauper interpretieren kann. Die Übergänge zwischen den ganzen Musikstilen sind ja fließend. Wir haben mit Element of Crime neulich auch eine Cover-Version von Louis Armstrongs „We Have All the Time in the World“ gemacht, und bereits Platten veröffentlicht, die vom Jazz davon beeinflusst sind.

Die Songs, die Sie im Trio neu interpretieren, haben alle schon einige Jahre am Buckel – der jüngste stammt aus den 60ern. Gab es keine aktuelleren Stücke, die sich angeboten hätten?

Wir haben das gar nicht beachtet, sondern haben in den vergangenen Jahren ein Repertoire an Songs aufgebaut, mit denen wir als Trio am besten funktionieren. Wir sind auch mit viel mehr Stücken ins Studio gegangen und haben uns danach einfach für diese zwölf Stücke entschieden, die nun am Album zu hören sind. Aus welchem Jahr die Stücke stammen, war bei dieser Auswahl aber kein Thema.