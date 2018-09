"Suspiria“-Remake in Venedig: Im Rausch der Online-Giganten

Es hat bereits Tradition in Venedig, dass zumindest einmal während des Filmfestivals der Blitz einschlägt. Diesmal traf es die Premiere von Lady Gagas Schauspieldebüt. Ein schweres Unwetter am Lido unterbrach die Vorführung des Musikdrama-Remakes „A Star Is Born“ für eine gute Viertelstunde. Lady Gaga nützte die Pause und warf Kusshände ins Publikum. Man kann sagen, sie eroberte Venedig im Sturm – im wahrsten Sinne des Wortes.

„A Star Is Born“ bleibt trotzdem mau, wenngleich Lady Gaga in ihrer Rolle als singende Küchenhilfe, die von einem männlichen Rockstar entdeckt und auf die große Bühne gehievt wird, ihr ganzes Temperament zur Verfügung stellte.

Ihr Schauspielerpartner Bradley Cooper – auch Regisseur des Films – konnte weder Klischees noch Konventionen dieses Stadion-Rock-Stoffes in eine auch nur annähernd interessante Form bringen.

Doch der am meisten erwartete Film in Venedig war ohnehin ein völlig anderes Remake: „Suspiria“, ein Horror-Remake von Luca Guadagnino, schlug am Wochenende sein Publikum in blutigen Bann. Und brachte Tilda Swinton und Dakota Johnson als bejubelte Star-Gäste an den Lido.

Die Vorfreude auf „ Suspiria“ war deswegen so groß, weil das Original aus dem Jahr 1977 von Dario Argento – Vater von Asia Argento – längst Kultstatus genießt. „Suspiria“ gilt als Klassiker unter den sogenannten „Giallos“, einem Subgenre des italienischen Horrorfilms, und erzählt von den grässlichen Morden an den Tänzerinnen einer deutschen Ballettschule. „Suspiria“ wurde besonders durch die unheimliche Synthesizer-Musik der Gruppe „Goblin“ und den brüllenden Farben seiner Innenausstattung legendär. Außerdem kommen junge, hübsche Frauen auf sehr spektakuläre Art und Weise zu Tode.

Regisseur Luca Guadagnino, zuletzt Oscar-nominiert für sein Schwulendrama „Call Me By Your Name“ , hegte schon lange Zeit eine Faszination für Argentos Horror-Trip. Nun machte ausgerechnet die Streamingplattform Amazon Guadagninos Remake-Traum war und produzierte ihn für 20 Millionen Dollar.