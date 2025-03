Superar im Konzerthaus: Kleine Stimmen, große Bühne

Von Marie-Sarah Drugowitsch

Am Montag präsentierte die 3 C der Volkschule Svetelskystraße im Wotruba-Salon des Wiener Konzerthauses zwei Lieder aus dem interaktiven Musikbuch „Jo! Als die Träume Walzer lernten." Es ist ihr allererster Auftritt vor Publikum, das Konzerthaus hatten die Kinder noch nie zuvor von innen gesehen. Ein wenig Nervosität liegt in der Luft – doch sobald die ersten Töne erklingen, weicht die Anspannung der Musik.

Die jungen Sänger sind Teil von Superar, einem internationalen Musikförderprogramm, das Kindern und Jugendlichen im Alter von vier bis 18 Jahren kostenlosen Zugang zu professionellem Musikunterricht, unabhängig von sozialer, religiöser oder sprachlicher Herkunft, bietet. Inspiriert wurde Superar vom venezolanischen „El Sistema“, das 1975 von José Antonio Abreu gegründet wurde.