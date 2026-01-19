Die US-Punkrockband Green Day tritt beim diesjährigen Super Bowl auf. Die drei Musiker um Sänger und Gitarrist Billie Joe Armstrong sollen die Eröffnungszeremonie am 8. Februar in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien bestreiten, wie die National Football League (NFL) auch auf Instagram verkündete. Bei dem NFL-Finale handelt es sich um eines der größten Livesport-Events weltweit.

Ihr Album "Dookie" bescherte der kalifornischen Band 1994 den internationalen Durchbruch. Mit "American Idiot" holte das Trio 2004 den Grammy für das beste Rockalbum. 2024 brachten sie mit "Saviors" ihr 14. Studioalbum heraus - mit der Hit-Single "The American Dream Is Killing Me".