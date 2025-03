"Suburbia" im Architekturzentrum Wien: So sehen (Alb-)Träume aus

Boom

Diese Wirtschafts- und Kulturgeschichte hat ihren Ursprung in den gehobenen amerikanischen Wohnvierteln des frühen 19. Jahrhunderts. Die Großstadt galt als Wurzel aller gesellschaftszerstörenden Übel: Überbevölkerung, Epidemien, Brände, Kriminalität, politische Unruhen. Die Stadt war dreckig, stickig, arm. Und so zog es viele ins Umland, wo auf der grünen Wiese neue Siedlungen entstanden – gefördert von der US-Regierung, die den Immobilienbesitz, förderten. Dies trug zur Immobilienblase der 1920er-Jahre bei, der letztlich zur Weltwirtschaftskrise führte.

Mit dem Babyboom der 1950er- und 60er-Jahre erhöhte sich die Bevölkerungszahl in den USA innerhalb von zehn Jahren um weitere 29 Millionen. Und diese Kinder sollten nicht in städtischen Mietwohnungen aufwachsen, sondern in leistbaren Häusern in der Vorstadt. Daher wurde im großen Stil gebaut. Viele dieser Häuser waren beim Verkauf mit allen möglichen Elektrogeräten ausgestattet, um der Frau das Leben zwischen Kinderbetreuung und Haushaltsarbeit zu erleichtern. Medien berichteten über dieses Phänomen, Film und Literatur spiegelten das stereotype Szenario wider, in dem Frauen überglücklich auf ihre Ehemänner warten, Kinder im Vorgarten spielen und alle sonntags fröhliche Barbecues veranstalten. Das hatte auch Auswirkungen auf das Fernsehen: Dort agierten in Sitcoms jahrelang solche „Vorzeigefamilien“.

Das, was für die einen der perfekte Ort zum Leben ist, ist für andere ein Albtraum, ein Ort, an dem man sich auch künstlerisch hervorragend abarbeiten kann.