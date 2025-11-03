Studie zeigt: Fingerzeige in Gemälden Alter Meister wirken besonders bei Laien

In der Malerei der Renaissance und des Barock setzten die Alten Meister wie Raffael, Michelangelo, Rembrandt oder Rubens häufig zeigende Finger in ihren Gemälden ein, um auf bedeutende Bereiche im Bild aufmerksam zu machen. Eine Forscherin der Uni Wien hat in einem Eyetracking-Experiment getestet, ob diese Gesten bei Betrachtern tatsächlich den erwünschten Effekt erzielen. Sie zeigte, dass die Fingerzeige speziell den Blick von Laien tatsächlich auf das Wesentliche lenken.

Die Kunsthistorikerin Temenuzhka Dimova hat sich bereits im Rahmen ihrer Doktorarbeit in Frankreich auf „die Sprache von Gesten in frühneuzeitlichen Gemälden“ spezialisiert. In einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt hat sie am Labor für Kognitive Forschung in der Kunstgeschichte der Universität Wien untersucht, ob solche Gesten auch intuitiv, also ohne Vorwissen, verstanden werden. Dazu nutzte sie „Eyetracking“ - eine Methode, bei der unter kontrollierten Bedingungen die Pupillenbewegungen von Personen aufgezeichnet werden, während sie ein Kunstwerk betrachten. Dies erlaubt den Forscherinnen und Forschern herauszufinden, an welchem Punkt die Bildbetrachtung beginnt, wo der Blick länger verweilt, wie das Auge über das Werk wandert und wohin der Blick immer wieder zurückkehrt. Aus den aufgezeichneten Augenbewegungen lassen sich zum Teil jahrhundertealte Theorien über die Wirkung von Bildern überprüfen.

In ihrem Projekt hat Dimova mit drei unterschiedlichen Gruppen gearbeitet: Mit Laien ohne spezielle Kunstausbildung (85 Personen), mit Kunstgeschichte-Studierenden, die also schon mit fachlicher Vorbildung an ein Bild herantreten (50 Personen), und - weil sie als Museumsführerin immer wieder Kontakt mit gehörlosen Besuchern hatte - mit Gehörlosen, die fließend Gebärdensprache beherrschen (30 Personen). Sehen Gehörlose anders? Bei den Gehörlosen, die sich ja mit Gesten unterhalten, hat sich die Kunsthistorikerin gefragt, „ob Personen, die darauf trainiert sind, visuelle Reize zu verstehen, Bilder anders wahrnehmen als Hörende“. Den Testpersonen wurden im Labor auf einem großen Bildschirm je 40 Sekunden lang insgesamt 16 Gemälde gezeigt, die mehrere Zeigegesten enthalten. Nach der Aufzeichnung der Augenbewegungen wurden den Probanden Fragen gestellt, um zu sehen, wie sie die Gemälde interpretieren. Für die Forscherin überraschend war, wie kurz die Ungeschulten den ausgestreckten Zeigefinger betrachteten. Eine halbe Sekunde reichte aber aus, um die Blickrichtung und das Verständnis des Gemäldes maßgeblich zu beeinflussen. Die Laien konzentrierten sich eher auf kleinere Bereiche im Bild, „hauptsächlich Gesichter und offensichtliche Bildelemente, und erkundeten das Gesamtbild weniger umfassend“, so Dimova in einer Aussendung des FWF.