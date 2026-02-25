Hype um "Heated Rivalry": Buch-Fortsetzung um ein Jahr später

Rachel Reid, die kanadische Autorin hinter der Hockey-Romance-Romanreihe, die als Vorlage für die Hitserie "Heated Rivalry“ diente, hat das Erscheinungsdatum des nächsten Buches um fast ein Jahr nach hinten verschoben. Grund seien zunehmende Symptome ihrer Parkinson-Krankheit, gab sie laut Independent auf Instagram bekannt.

"Heated Rivalry", die Serie über zwei Eishockeyspieler, die eine heimliche Beziehung eingehen, ist eine der TV-Serien mit der meisten Aufmerksamkeit des Jahres.