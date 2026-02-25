Kultur

Hype um "Heated Rivalry": Buch-Fortsetzung um ein Jahr später

Rachel Reid, Autorin der Buchvorlage, ist an Parkinson erkrankt, nächster Band kommt erst 2027.
25.02.2026, 08:29

Rachel Reid, die kanadische Autorin hinter der Hockey-Romance-Romanreihe, die als Vorlage für die Hitserie "Heated Rivalry“ diente, hat das Erscheinungsdatum des nächsten Buches um fast ein Jahr nach hinten verschoben. Grund seien zunehmende Symptome ihrer Parkinson-Krankheit, gab sie laut Independent auf Instagram bekannt.

"Heated Rivalry", die Serie über zwei Eishockeyspieler, die eine heimliche Beziehung eingehen, ist eine der TV-Serien mit der meisten Aufmerksamkeit des Jahres.

Ursprünglich sollte der nächste Band "Unrivaled“ – Teil ihrer "Game Changers“-Reihe, zu der auch „Heated Rivalry“ gehört – im September 2026 erscheinen. Nun soll es erst am 1. Juni 2027 veröffentlicht werden. „Mein Leben hat sich in den letzten paar Monaten sehr verändert“, sagte die Autorin. "Nichts ist mir wichtiger, als dass ,Unrivaled' das bestmögliche Buch wird, das es sein kann.“

