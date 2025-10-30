"Stiller"-Regisseur: „Das hat etwas zutiefst Beunruhigendes“

Die Literatur ist voll berühmter erster Sätze. Einer stammt aus Max Frischs Romanrätsel „Stiller“. „Ich bin nicht Stiller“, behauptet ein Mann, dessen Identität erst festgestellt werden muss. Wie man so etwas verfilmt? Regisseur Stefan Haupt, dessen Film „Stiller“ ab heute im Kino zu sehen ist, gibt Auskunft. KURIER: Den Satz „Ich bin nicht Stiller“ kennen viele, selbst wenn sie den Roman nicht gelesen haben. Max Frisch war in Österreich Schullektüre. Ist das in der Schweiz noch so? Stefan Haupt: Max Frisch wird immer noch häufig in der Schule gelesen, aber praktisch nie „Stiller“. Ich finde das gar nicht schlimm, denn das ist für Jugendliche schon eine heftige Einstiegslektüre. Ich selber habe „Stiller“ auch erst nach der Schule gelesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gabriel Hill Regisseur Stefan Haupt kannte Max Frisch persönlich

Von Max Frischs „Homo Faber“ gibt es zwei Verfilmungen. „Stiller“ ist durch seinen unzuverlässigen Erzähler eine besondere Herausforderung. Wie sind Sie an diese herangegangen? Mir und Co-Autor Alex Buresch war klar, dass wir mit großem Respekt an diesen Roman herangehen, ihm aber nicht hörig sein wollen. Wir wussten, dass wir nie und nimmer das ganze Buch einfangen können, also versuchten wir, die Essenz „herauszusaugen“. Und so haben wir die ganze Identitätsfrage stark beibehalten, aber auch dieses Quartett: Stiller, respektive White und seine Frau Julika und dann der Staatsanwalt und seine Frau Sibylle. Der Roman schildert ja, wie dieser James Larkin White, ein Amerikaner, in die Schweiz einreisen möchte und von einem anderen Zugpassagier – vermeintlich – als der verschwundene Anatol Stiller enttarnt wird. Im Roman kann die Frage, ob er es ist, oder nicht, unglaublich spannend weiter beigehalten werden. Wir machen uns als Leser unsere eigenen inneren Bilder. Doch im Film waren wir natürlich gezwungen, Gesichter zu zeigen. Wir haben früh entschieden, dass wir versuchen möchten, mit zwei Schauspielern zu arbeiten, um auch das Element dieser Verwirrung beizubehalten. Das stiftet tatsächlich Verwirrung. Vor allem, weil Albrecht Schuch irgendwann dann doch beide Rollen übernimmt. Ich habe Max Frischs zweite Ehefrau Marianne Frisch vor den Dreharbeiten besucht. Und gleich das Erste, was sie mich gefragt hat, war, wie wir diese Frage lösen werden. Sie meinte, genau daran wären noch alle gescheitert. Von den gescheiterten Versuchen, die beiden Identitäten bildlich darzustellen, wusste ich allerdings nichts. Aber dass es eine Herausforderung werden würde, das merkte ich natürlich schnell.