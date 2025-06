"Sterne unter der Stadt": Romantisch in der U-Bahn

Wer in Wien mit der U-Bahn fährt, bekommt es zu Stoßzeiten gerne mit viel zu vielen gestressten und (deshalb?) unfreundlichen Menschen zu tun. In der U6 verlieben? Unvorstellbar!

Aber der Reihe nach: Alexander (Thomas Prenn) besucht wieder einmal seinen Vater (Harald Windisch), der unter der Erde in einem kleinen Fundbüro der Wiener Linien arbeitet, um seiner verstorbenen Frau (örtlich) näher zu sein. Am Weg runter begegnet er auf der Rolltreppe zum ersten Mal Caro (Verena Altenberger). Ab diesem Zeitpunkt ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Alexander ist verliebt, dabei hat er sich doch als Zehnjähriger geschworen, sich niemals zu verlieben. Zusätzlich bittet ihn auch Caro, sich nicht in sie zu verlieben. Denn sie ist schwer krank: Verena Altenberger ließ für diese Rolle ihre Haare, was 2021 bei den Salzburger Festspielen für Gerede sorgte, weil sie damals kahlrasiert die Buhlschaft gab. „Sterne unter der Stadt“, das heute, Montag, um 20.15 Uhr in ORF 1 TV-Premiere feiert, steht auch auf ORF ON zum Abruf bereit.