Sternderlnschauen in der Oper

Dass die Oper, mehr als andere Genres, Stars braucht, die das Publikum zu begeistern und die hohen Kartenpreise zu rechtfertigen vermögen, ist in den meisten Musiktheatern bekannt. Dass Stars alleine aber nicht ausreichen, um eine Produktion zu einer erfolgreichen zu machen, sondern dass auch zahlreiche andere Parameter von ebensolcher Wichtigkeit sind, lässt sich anhand zweier Neuinszenierungen zeigen: Umberto Giordanos " Andrea Chénier" am Royal Opera House Covent Garden in London sowie Gaetano Donizettis "Lucia di Lammermoor" an der Bayerischen Staatsoper in München.

Bezüglich des Starfaktors waren das die wichtigsten europäischen Opernpremieren im Jänner.