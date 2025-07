Stephen-King-Verfilmung "The Life of Chuck": Eine Traumwelt und ihr Alb

Kurzgeschichten sind ideale Vorlagen für Filme. Und ganz besonders die von Stephen King. Doch wie soll man so einem Film in einer Kritik beikommen? Alles könnte ein Spoiler sein.

Der Film ist jedenfalls ein nicht-chronologischer Blick auf das Leben des Buchhalters Chuck Krantz. Auf den ersten Blick ist er ein Niemand, jenseits der 30. Gelangweilt von einem Fortbildungsseminar, fällt sein Blick auf eine Straßenmusikerin. Und legt mit einem Mal eine Tanzperformance hin – skurril, bisweilen komisch und hervorragend choreografiert. Später erst erfährt das Publikum, was es damit auf sich hat. Gespielt wird der erwachsene Chuck von Tom Hiddleston. Genial.

In solchen Szenen deutet nichts auf ein nahes Ende der Welt hin. Im Gegenteil. Doch es steht Stephen King hinter dieser Geschichte ...

Weitere Figuren des Films sind zwei Privatschullehrer – Marty Anderson und Felicia Gordon –, die einst ein Ehepaar waren.

Teil eins (von drei) des Films spielt in einer Zukunft, in der die gewohnte Zivilisation zu zerbrechen scheint – angefangen mit einem Internetausfall, der zunächst die Stromversorgung irritiert und sich zu einer eigenständigen Kraft zu entwickeln scheint. Technologien und Dienstleistungen funktionieren nicht mehr. Wie sich das auswirkt, erfährt man durch eingestreute News-Fetzen: Kalifornien rutscht Stück um Stück in den Pazifik, Erdbeben werden aus aller Welt gemeldet, in Deutschland bricht ein Vulkan aus.

Und überall tauchen Bilder von Chuck auf. Auf einer Plakatwand steht, dass ihm alle für 39 wundervolle Jahre danken sollen.