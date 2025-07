Filmkritik zu "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm": Bruderzwist in Schlumpfhausen

Denn nicht nur Gargamel hat einen Überraschungsbruder, auch Papa Schlumpf: Sein Macho-Verwandter Ken besitzt ebenfalls eine rote Erkennungsmütze, trägt dazu aber roten Vollbart. Er schließt sich der wackeren Schlumpfine an, die sich mit No Name ins Abenteuer stürzt, um Papa Schlumpf zu befreien.

Er ist der Held einer Abenteuergeschichte, die sich nicht mehr auf angestammte Bösewichter wie Zauberer Gargamel und seine hämische Hauskatze Azrael verlässt. Stattdessen taucht plötzlich Gargamels bislang unbekannter Bruder Razamel auf, dessen spitze Nase stark an die des Verbrechers Gru in dem Animationshit „Ich – Einfach unverbesserlich“ erinnert. Er ist es, der Papa Schlumpf direkt aus dem knallbunten Schlumpfhausen entführt. In letzter Sekunde kann Papa Schlumpf den Schreck starren Schlümpfen noch eine mysteriöse Botschaft zurufen: „Findet Ken!“

Superhelden

No Name leidet unter seiner Namenlosigkeit und ist auf Identitätssuche. Bei der Gelegenheit entdeckt er Zauberkräfte in sich, wie sie auch Superhelden besitzen. Überhaupt setzt der Schlumpf-Neustart eine Assoziationskette an popkulturellen Referenzen frei, die offensichtlich an die erwachsenen Begleitpersonen von kleinen Kindern gerichtet ist. Als ob es nicht schon genug Superheldenfilme gäbe, verwandelt sich ein harmloses Schlumpfabenteuer in eine übersteuerte Superhelden-Parodie, in der die Schlümpfe durch intergalaktische Zeitströme in Marsh-Mellow-farbige Multiversen katapultiert werden. Oder nach München.