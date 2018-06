Stefan Weber mit letztem "Mulatschag" verabschiedet

Weber habe Menschen Freiraum gegeben, sagte Rabitsch in seiner Rede. "Drahdiwaberl war zugleich Ideologie und Religion. Und du warst der Gott, Stefan. Ein marxistischer natürlich." Und dann sprach der Verstorbene von der Leinwand: "Mein liebes Volk ... aaaaarrrgh", gefolgt von Drahdiwaberl-Konzertmitschnitten. "Widerstand" schallte es durch den Saal.

Musikproduzent Markus Spiegel erinnerte sich an die erste Begegnung mit Weber. "Als Drahdiwaberl auftraten, stand ich da und war perplex. Dann trat auch noch der Bassist der Gruppe namens Falco auf. An diesem Abend habe ich den Jackpot gezogen. Falco bekam einen langjährigen Vertrag, Drahdiwaberl bekamen einen Vertrag." Bei einem einzigen Konzert sei er mit aufgetreten: "An einem Weltspartag, und ich war der Sparefroh." Weber sei ein Weltmeister der Selbstironie gewesen, der niemanden ernst nahm, außer seine Familie. "In Zeiten des Rechtspopulismus bräuchten wir Weber mehr denn je", so Spiegel.