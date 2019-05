Starke Filme im Wettbewerb in Cannes: Von Buh bis Bravo

Schwach hat heuer der Wettbewerb in Cannes begonnen, stark ging er zu Ende. Die 72. Filmfestspiele an der Côte d’Azur boten großes Kino, entfesselten tief empfundene Gefühle und sorgten für wilde Kontroversen. Weitgehend unbekannte Newcomer gingen Seite an Seite mit (mehrfachen) Palmengewinnern in den Wettbewerb. Geboten wurden tolle Filmdebüts, ergreifende Lebensrückschauen und umstrittene Hollywood-Hommagen.

Die senegalesisch-französische Filmemacherin Mati Diop beeindruckte mit „Atlantique“, ihrem geisterhaften Erstlingsfilm aus Dakar; Pedro Almodóvar gab sich melancholischen Erinnerungen an sein Leben in „Leid und Herrlichkeit“ hin; Terrence Malick komponierte ein religiös inspiriertes Kinogedicht rund um den österreichischen Wehrdienstverweigerer Franz Jägerstätter in „A Hidden Life“; und Quentin Tarantino spaltete sein Publikum von Buh bis Bravo mit seinem Exploitation-Film „One Upon a Time ... in Hollywood“. Junge Frauen und alte Männer zeigten Kino auf höchstem Niveau.

Der fast 80-jährige Grande des italienischen Kinos, Marco Bellocchio bewies die Souveränität des Alters in seinem starken Mafia-Drama „The Traitor“. In glänzend räudigen Bildern rollt Bellochio die Gerichtsaussagen von Ex-Mafioso Tommaso Buscetta auf, dessen Geständnisse die sizilianische Mafia in arge Bedrängnis brachten und in dem spektakulären Mord an Richter Salvatore Falcone im Jahr 1992 gipfelten.