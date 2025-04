Starbariton muss Premiere in Wien wegen Erkrankung absagen

Der französische Starbariton Ludovic Tézier muss "aus schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen" seinen Einsatz als Wolfram in der geplanten "Tannhäuser"-Premiere an der Wiener Staatsoper absagen, die am 22. Mai stattfindet. Auch seinen Amfortas im bereits ab Donnerstag angesetzten "Parsifal" muss der 56-Jährige zurücklegen, teilte das Haus am Ring mit. Den Wolfram im "Tannhäuser" übernimmt nun Téziers deutscher Kollege Martin Gantner.