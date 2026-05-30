"Star Wars"-Editorin Marcia Lucas mit 80 Jahren gestorben

Ihre Arbeit gab den ersten "Star Wars"-Filmen den Oscar-reifen Schliff: Die US-Filmeditorin und Ex-Frau von Regisseur und Produzent George Lucas, Marcia Lucas, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Lucas, deren Werk als Cutterin einflussreiche Filme der Siebzigerjahre wie Martin Scorseses "New York, New York" und "Taxi Driver" prägte, erlag Ende Mai einer Krebserkrankung, wie das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf den Anwalt der Familie am Freitag berichtete. "Ihre Arbeit war bekannt für ihre emotionale Intelligenz, Rhythmus und Humanität - eine seltene Fähigkeit, um die Wahrhaftigkeit einer Szene ausfindig zu machen und Herz, Momentum und Klarheit auf die Leinwand zu bringen", heißt es demnach im Statement der Angehörigen.

Gutes machte sie besser - und Schlechtes passabel Lucasfilm schließe sich der internationalen Filmgemeinde in der Trauer um Marcia Lucas an, schrieb die von George Lucas gegründete Produktionsfirma. Einem Reporter erklärte sie einst selbst, warum sie das Editieren von Filmen so liebe, zitierte ein Nachruf der Firma Lucas: "Ich besitze die angeborene Fähigkeit, gutes Material zu nehmen und es noch besser zu machen – und schlechtes Material zu nehmen und es zumindest passabel zu gestalten." Filmeditoren, auch Cutter genannt, nehmen bei der Postproduktion eine prägende Rolle ein: Sie fügen das Rohmaterial der Dreharbeiten erst zu dem Gesamtwerk zusammen, das die Geschichte rund erzählt. Für ihren Schnitt von "Star Wars: Eine neue Hoffnung" wurde Lucas gemeinsam mit den anderen Cuttern Richard Chew und Paul Hirsch 1978 mit einem Oscar ausgezeichnet.