Stand-Up-Comedian Oliver Polak: "Eigentlich sind wir die Terroristen"

Das klingt doch ganz schön ernst für einen Stand-up- Comedian?

„Die Realität ist nun mal nicht immer so lustig“, sagt er. „Auf der Bühne das zu erzählen, was einen bewegt, steht in der amerikanischen Stand-up-Tradition. Meine Show ist 60 Minuten lang, wie ein Netflix-Special. Wenn man 50 Minuten die Leute zum Ablachen gebracht hat, hat Ernst auch Platz.“ Und Polak "will da kein Oberlehrer sein, ich sage nur, was ich mir denke. Ich bin einfach Stand-Up-Comedian."

Das ist ein großer Unterschied zu Comedy - und auch zu Kabarett, wo oftmals Gleichgesinnte zueinander reden. Kann man mit Stand-up-Comedy etwas bewegen? "Die Frage stellt man sich oft. Grundsätzlich: ja. Das sieht man bei Greta Thunberg. Aber die Frage bleibt, in welche Richtung das dann geht. Beim Ibiza-Video hat sich auch jemand gedacht: Ich will etwas bewegen. Aber hat es sich in eine gute Richtung bewegt? Das war ja weniger lustig als beängstigend. Oder auch kürzlich der Interviewabbruch des AfD-Chefs Höcke. Ihm wurde da ein Video vorgespielt, bei dem seine Parteifreunde Zitate bewerten sollten: Hitler oder Höcke? Klar ist das grundsätzlich lustig. Aber alle haben nur darüber gesprochen, dass er das Interview abgebrochen hat, nicht über die wirkliche Problematik, dass ein Grossteil der Deutschen immer noch Nazis sind."

Sein Humor jedenfalls hat mehr mit Wien zu tun, als mit dem, was man in Deutschland sonst oft antrifft. „Ich bin aufgewachsen mit Falco, Peter Alexander, Udo Jürgens, und vor allen Dingen mit der EAV“, sagt Polak. „Ich hatte eine EAV-Play-back-Band, als ich zwölf war. Die hatten sehr viele politische Lieder – und haben sich um nichts geschissen, wie ihr Österreicher sagt. Hinter dem Blödelpop waren die hochpolitisch. Mein Humor wurde primär durch die geprägt. Auch als die auftauchten, sagte jeder: Was ist das denn?“