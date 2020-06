Stallone und Co mit Panzer in Cannes

Ja, man glaubt, man hat bei den Filmfestspielen von Cannes schon alles gesehen. Hat man aber nicht. Etwa, dass zahllose erwachsene Menschen mit gehörnten Plastikhelmen zwischen den Palmen lustwandeln.

Ja, ganz Cannes trägt Wikingerhelm. Was wieder mal der Beweis zu sein scheint: Ganz Cannes ist Maskenball und Fasching.

Wozu Wikingerhelme? Um sich vor dem Ansturm der vielen Zaungäste zu schützen oder aus Angst vor den vazierenden Zombies, die am Sonntag das 40-jährige Bestehen des Kult-Horrorlabels Troma feiern?

Nein, es ist viel banaler. Es handelt sich nämlich um eine der vielen Werbeaktionen, die regelmäßig das Filmfest befallen. In diesem Fall für "Drachen zähmen leicht gemacht 2", der seine Weltpremiere in Cannes außer Konkurrenz feiert. Ebenfalls am Rande findet übrigens die Premiere von einem der meisterwarteten Filmen des Jahres statt:

Sylvester Stallone fuhr andere Geschütze auf: Er gondelte am Sonntag mit einem Panzer durch Cannes. Die Panzerfahrt fand für "Expendables 3" statt. Der Film ist zwar noch nicht fertiggestellt, aber – wie vieles in Cannes – als Werbung bereits angekommen. Hunderte Neugierige jubelten, als die Stars - darunter auch Harrison Ford, Wesley Snipes und Mel Gibson - bei strahlendem Wetter eine Schleife auf dem Strandboulevard drehten und anschließend ein Bad in der Menge nahmen.