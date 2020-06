Modezar als schönes Monster

Die Hunde sind gut. Die Hunde spielen heuer, bei den 67. Filmfestspielen von Cannes, zweifellos alle an die Wand, also so manchen Schauspieler. (Wenn er nicht gerade Helmut Berger heißt, aber davon später.)

Schon in Jessica Hausners kunstvollem Kleist-Film wedelten sich diverse Pinscher durch die erstarrten Bilder des filmischen Wachsfigurenkabinetts. Am Tag darauf sorgte nun eine französische Bulldogge für die lustigsten Szenen in " Saint Laurent", der im Wettbewerb um die Goldene Palme antrat und heftig beklatscht wurde. Es ist heuer bereits der zweite Film über das Leben des Modeschöpfers. Diesmal versuchte sich der französische Regisseur Bertrand Bonello, der zuletzt mit dem Bordell-Film "Haus der Sünde" ein lustvoll meisterliches Sittengemälde aus Parfüm, Puder und bebenden Brüsten gemacht hat. "Ich bin froh, dass ich den zweiten Saint-Laurent-Film gemachte habe, das hat mich davon befreit, ein klassisches Biopic machen zu müssen. Wir waren frei zu machen, was wir wollten" , meinte Bertrand Bonello dazu in der Pressekonferenz.

Seine Version von Yves Saint Laurent ist, so viel ist sicher, verführerischer als Version 1, die gerade bei uns im Kino war: Er fängt im Doku-Stil an und endet als Oper. Am Anfang steht die Schneiderwerkstatt des Modehauses. Ein klinischer Ort, fast ein Labor. Eine junge Frau weint da, weil sie die Naht nicht so perfekt nähen kann, wie sie gehört. Am Ende steht zur Stimme von Maria Callas eine virtuose Modeschau in Gold: rauschende Röcke, glitzernde Kleider, eine Kamera, die mit den Models am Laufsteg auf- und abtanzt. Bonello schwelgt in Farben: in roten Räumen, in goldenen, in weißen.

"Ich liebe die Dekadenz", sagt Bonello dazu. Das sieht man. Wie schon in "Haus der Sünde" erzählt er von Menschen in einer Parallelwelt; von Paradiesvögeln im goldenen Käfig, deren Traurigkeit zunehmend entblättert wird. Yves Saint Laurent, der Handwerker, Künstler, Homosexuelle taumelt immer mehr in einem Totentanz, orchestriert mit Drogen, Models, Sex und der Trauer einer verlorenen Liebe. "Ich habe ein Monster geschaffen, mit dem ich leben muss", sagt Yves Saint Laurent einmal zu einer Kundin. "Ein schönes Monster", antwortet sie. "Menschen, die kreieren, die künstlerisch sind wie Yves Saint Laurent, sind nie zufrieden mit dem, was sie machen oder wie sie sind. Deswegen machen sie weiter und weiter."