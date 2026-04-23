Staatsoper: Fliegender Sängerwechsel beim "Fliegenden Holländer"

Bei der Wiederaufnahme des "Fliegenden Holländer" an der Wiener Staatsoper gab es einen fliegenden Sängerwechsel: Jörg Schneider hat am Mittwoch den 3. Aufzug der Wagner-Oper gesungen, nachdem Andreas Schager aufgeben musste.

Schager hatte am Vortag eine allergische Reaktion erlitten, die zwar behandelt wurde, er konnte aber dennoch den 3. Aufzug nicht mehr singen, hieß es aus der Staatsoper zum KURIER. Schneider war aus diesem Grund bereits "für alle Fälle als Cover einbestellt" und im Haus, konnte daher übernehmen.