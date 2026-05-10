"Rosenkavalier“ an der Staatsoper: Der herbe Charme der Aristokratie

Beim „Rosenkavalier“ von Richard Strauss steigt der Euphorie-Pegel schon per se wie in der aktuellen Aufführungsserie an der Wiener Staatsoper . Der Jubel galt den mehr als bewährten Sängerinnen und Sängern und den Debüts am Haus.

Sie bestand diese „feierliche Stunde der Prüfung“ – wie sie als Sophie -singt, meisterhaft. Ihre Diktion ist klar, man versteht jede Silbe, ihre Höhen leuchten wie silbrig gleißendes Licht. Sie weicht keinen Hundertstelmillimeter von ihrer präzisen Stimmführung ab und zeigt diese Sophie als ernsthafte junge Frau, die sich dem Leben stellt.

Samantha Hankey, ist an vielen Häusern als Octavian gefragt. Mit schönen Phrasierungen stattet sie den jungen Aristokraten aus, der ganz auf herben Charme setzt. Als Mariandl in Otto Schenks filmreifer Inszenierung übertreibt sie maßlos, aber das kann sich noch einspielen. Im Schlussterzett lässt sie ihre Stimme mit denen ihrer Partnerinnen gekonnt verschmelzen.

Camilla Nylund ist als Marschallin die personifizierte Noblesse. Ohne Pathos gestaltet sie ihren Monolog. Wenn sie die Zeit, „ein sonderbar„Ding“, besingt, hält man mit dieser Sängerin inne.

Günther Groissböck begeistert seit Jahren als Ochs auf Lerchenau und entwickelt diese Partie immer weiter. Sein Baron wäre ein klassischer Metoo-Fall. Er kostet die Arroganz seiner Figur aus und setzt vokale Marken wie dem betonten „Heu“ in seinem Monolog.